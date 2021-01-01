Диетолог униклиники КФУ: традиционный запеченный гусь — настоящая калорийная бомба

Диетолог Университетской клиники Казанского университета Венера Аверкиева порекомендовала татарстанцам заменить традиционное для новогоднего стола блюдо — запеченного гуся — запеченной курицей, индейкой или запеченной рыбой с лимоном в фольге. Диетолог объяснила это тем, что запеченный гусь, плавающий в собственном жире, — «настоящая калорийная бомба».



В целом рекомендовано делать блюда новогоднего стола более диетическими. Диетолог уверена — это возможно, если проявить фантазию. Так, она предложила более диетический вариант салата «Оливье»: в нем колбаса заменена приготовленной на пару куриной грудкой, консервированный горошек — замороженным, майонез — йогуртовым соусом, а вместо соленых огурцов используются свежие.

Вместо салатов диетолог униклиники КФУ рекомендует приготовить овощные закуски, а касательно напитков — лучше отдать предпочтение морсам из ягод. Относительно безопасные дозы алкоголя: сухие шампанские вина — до 150—200 мл, крепкие напитки — 100—120 мл. Лучше не смешивать крепкие напитки с фруктовыми соками, сладкой газировкой или минеральной водой с газом.

Фото: realnoevremya.ru

Еще диетолог рекомендовала не отказываться от еды до застолья, напротив — сесть за стол лучше слегка сытыми, иначе есть риск переедания. Разумнее начинать застолье в промежутке с 19.00 до 21.00 часов.

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Маргарита Головатенко