В Минздраве России назвали оптимальную дозу шампанского на Новый год

Оптимальная доза шампанского на Новый год — один бокал. Если человек пожилой, то ему рекомендуется выпить только полбокала. Об этом рассказал главный диетолог Минздрава Виктор Тутельян.

— Праздник — это великое дело. Новый год для нас — один из самых главных, если не главный праздник. Люди должны его как-то отметить. Многие с него хотят начать новую жизнь. Я называю его праздником добрых надежд. Он должен начинаться с хорошего застолья. Но с чувством меры: пробуй все, но понемножку. Если у тебя нет каких-то специальных противопоказаний. Есть заболевания, есть состояния, когда категорически нельзя, — передает его слова NEWS.ru.

Шампанское категорически нельзя пить людям с поражениями печени, желудочно-кишечного тракта, нарушениями центральной нервной системы и психическими заболеваниями.

Ранее «Реальное время» выяснило, что за 9 месяцев этого года потребление игристого вина в России выросло на 5%.

