Татарский комик выпустил свой вариант новогоднего поздравления

Татарский комик Рамиль Шарапов выпустил веселое поздравление с Новым годом — очередной скетч от лица своего персонажа Шарипжана.

«Уважаемые граждане, наступает новый бык на вас», — произносит комик, пародируя президентские новогодние обращения.

К посту в Instagram он приложил комментарий: «С Новым годом! Да здравствуем все мы! Спасибо, что были со мной».

Напомним, в этом году президент РФ Владимир Путин отметил трудности уходящего года. В то же время он назвал исключительные качества россиян, проявившиеся во время пандемии.