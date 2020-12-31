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Татарский комик выпустил свой вариант новогоднего поздравления

18:13, 31.12.2020
Татарский комик выпустил свой вариант новогоднего поздравления
Фото: скриншот / instagram.com/sharapovramil

Татарский комик Рамиль Шарапов выпустил веселое поздравление с Новым годом — очередной скетч от лица своего персонажа Шарипжана.

«Уважаемые граждане, наступает новый бык на вас», — произносит комик, пародируя президентские новогодние обращения.

К посту в Instagram он приложил комментарий: «С Новым годом! Да здравствуем все мы! Спасибо, что были со мной».

Напомним, в этом году президент РФ Владимир Путин отметил трудности уходящего года. В то же время он назвал исключительные качества россиян, проявившиеся во время пандемии.

ОбществоКультура Татарстан
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