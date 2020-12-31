Путин выступил с новогодним обращением к гражданам

Президент РФ Владимир Путин в новогоднем обращении обратил особое внимание на испытания 2020 года. Его выступление уже посмотрели жители Анадыря и Петропавловска-Камчатского.

В указанных городах, которые являются административными центрами Чукотки и Камчатки, Новый год наступил в 15.00 по московскому времени, уточняет «РИА Новости».

Фото: putin.kremlin.ru

«Сейчас кажется, что уходящий год вместил в себя груз нескольких лет. Он был трудным для каждого из нас, с тревогами и большими материальными сложностями, с переживаниями, а для кого-то — с горькими утратами близких, любимых людей», — приводит агентство слова президента.

В то же время глава государства считает, что россияне смогли пройти уходящий год достойно. Жители страны проявляли свои лучшие качества.

Социологи выяснили, что 78% россиян собираются смотреть обращение президента РФ Владимира Путина 31 декабря 2020 года. Точно не собираются его смотреть 17% респондентов.

