Подготовкой реконструкции взлетной полосы в «Бегишево» займется «ЛенПромСервис»

Фото: Артем Рябов (архив)

«Ленаэропроект», разрабатывающий проект реконструкции взлетно-посадочной полосы аэропорта «Бегишево», нашел субподрядчика для проведения лабораторных исследований в рамках подготовки проекта. Эти работы выполнит «ЛенПромСервис».

Согласно документации тендера, закупка проводилась у единственного поставщика.

В сообщении указано, что максимальная цена контракта составляет 0,9 млн рублей. Однако в протоколе сказано, что цена договора составила 1,5 млн рублей.

Напомним, на реконструкцию всего аэропорта «Бегишево» предполагается потратить 2,2 млрд рублей с 2014 по 2022 год. В июле был объявлен тендер на вторую очередь реконструкции аэропорта за 638,8 млн рублей.