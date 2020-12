При атаке на аэропорт Адена погибли три сотрудника комитета Красного Креста

В результате атаки на международный аэропорт Адена в Йемене погибли три сотрудника Международного комитета Красного Креста (МККК).



«МККК глубоко опечален тем, что сегодня сегодня трое наших коллег были среди погибших в результате взрыва в аэропорту Адена», — гласит сообщение в Twitter-аккаунте организации.

The ICRC is profoundly saddened that 3 of our colleagues were among those killed in Aden's airport explosion earlier today.https://t.co/aAACEZHEtp