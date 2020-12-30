Около 30 человек погибли в результате взрывов в аэропорту Адена
По меньшей мере 27 человек погибли в результате атаки на международный аэропорт Адена в Йемене. Еще десятки получили ранения. Об этом заявил представитель правительства страны, передает телеканал Al Hadath.
Как рассказал «РИА Новости» источник, в момент прибытия делегации нового правительства аэропорт подвергся ракетному обстрелу из районов, подконтрольных повстанцам из движения «Ансар Алла» (хуситов) в провинции Таиз на юго-западе Йемена.
NEW — video of the explosion(s) at Aden Airport in #Yemen. Initial reports claim either mortars or drones were used in the attack.pic.twitter.com/HIha6sdUpO— Disclose.tv (@disclosetv) December 30, 2020
Телеканал Sky News Arabia отметил, что до взрывов над аэропортом был слышен звук беспилотников.
Взрыв прогремел сегодня днем. Никто из членов правительства не пострадал.
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