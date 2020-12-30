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Около 30 человек погибли в результате взрывов в аэропорту Адена

15:59, 30.12.2020
Около 30 человек погибли в результате взрывов в аэропорту Адена
Фото: wikipedia.org

По меньшей мере 27 человек погибли в результате атаки на международный аэропорт Адена в Йемене. Еще десятки получили ранения. Об этом заявил представитель правительства страны, передает телеканал Al Hadath.

Как рассказал «РИА Новости» источник, в момент прибытия делегации нового правительства аэропорт подвергся ракетному обстрелу из районов, подконтрольных повстанцам из движения «Ансар Алла» (хуситов) в провинции Таиз на юго-западе Йемена.

Телеканал Sky News Arabia отметил, что до взрывов над аэропортом был слышен звук беспилотников.

Взрыв прогремел сегодня днем. Никто из членов правительства не пострадал.

Татьяна Леухина
ПроисшествияОбщество
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