Зоотехник-селекционер из Татарстана сыграла в новогоднем выпуске игры «Поле чудес»
26-летняя жительница Арского района Татарстана Лейсан Хамитова сыграла в новогоднем выпуске игры «Поле чудес» на Первом канале, посвященном наступающему Году быка.
Женщина работает зоотехником-селекционером. В программе ей предложил поучаствовать главный зоотехник Арского района, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода РТ.
Новогодний выпуск «Поля чудес» с участием жительницы Татарстана вышел в эфир 30 декабря. В нем приняли участие специалисты животноводческой отрасли из девяти регионов России.
В октябре житель Нижнекамска Руслан Амиров стал победителем в «Поле чудес» в спецвыпуске, посвященном 100-летию ТАССР.
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