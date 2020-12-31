Новости общества

04:34 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Зоотехник-селекционер из Татарстана сыграла в новогоднем выпуске игры «Поле чудес»

04:31, 31.12.2020
Зоотехник-селекционер из Татарстана сыграла в новогоднем выпуске игры «Поле чудес»
Фото: agro.tatarstan.ru

26-летняя жительница Арского района Татарстана Лейсан Хамитова сыграла в новогоднем выпуске игры «Поле чудес» на Первом канале, посвященном наступающему Году быка.

Женщина работает зоотехником-селекционером. В программе ей предложил поучаствовать главный зоотехник Арского района, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода РТ.

Новогодний выпуск «Поля чудес» с участием жительницы Татарстана вышел в эфир 30 декабря. В нем приняли участие специалисты животноводческой отрасли из девяти регионов России.

В октябре житель Нижнекамска Руслан Амиров стал победителем в «Поле чудес» в спецвыпуске, посвященном 100-летию ТАССР.

Татьяна Демина
Общество Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем