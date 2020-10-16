Нижнекамец стал победителем в спецвыпуске игры «Поле чудес», посвященном Татарстану

Фото: кадр видео Первого канала

Житель Нижнекамска Руслан Амиров стал победителем в телевизионной игре «Поле чудес» на Первом канале. Татарстанец отгадал финальное слово и стал обладателем больше десятка призов, среди которых компьютер и смартфон.

Спецвыпуск «Поля чудес» был посвящен 100-летию ТАССР. В игре принимали участие только представители Татарстана. На игру приглашались сотрудники предприятий, которые занимаются творчеством.

Руслан Амиров занимается вокалом, нижнекамцам он известен своим творчеством. Леониду Якубовичу он подарил автомобильную покрышку, произведенную в Нижнекамске, а дочь помогла ему исполнить музыкальный номер.