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Нижнекамец стал победителем в спецвыпуске игры «Поле чудес», посвященном Татарстану

21:28, 16.10.2020
Нижнекамец стал победителем в спецвыпуске игры «Поле чудес», посвященном Татарстану
Фото: кадр видео Первого канала

Житель Нижнекамска Руслан Амиров стал победителем в телевизионной игре «Поле чудес» на Первом канале. Татарстанец отгадал финальное слово и стал обладателем больше десятка призов, среди которых компьютер и смартфон.

Спецвыпуск «Поля чудес» был посвящен 100-летию ТАССР. В игре принимали участие только представители Татарстана. На игру приглашались сотрудники предприятий, которые занимаются творчеством.

Руслан Амиров занимается вокалом, нижнекамцам он известен своим творчеством. Леониду Якубовичу он подарил автомобильную покрышку, произведенную в Нижнекамске, а дочь помогла ему исполнить музыкальный номер.

Общество Татарстан
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