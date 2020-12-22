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Главный нарколог Минздрава РТ назвала мифом, что алкоголь помогает обеззаразиться от коронавируса

11:24, 22.12.2020
Главный нарколог Минздрава РТ назвала мифом, что алкоголь помогает обеззаразиться от коронавируса
Фото: Максим Платонов

Главный нарколог Минздрава РТ Резеда Хаева назвала мифом то, что алкоголь помогает снизить риск заболеть коронавирусом.

«Любой алкоголь в любом случае действует на иммунитет, и злоупотребление алкоголем вызывает снижение иммунитета. И организм становится более восприимчивым к инфекционным заболеваниям. Поэтому злоупотребление алкоголем приведет к тому, что, во-первых, присоединится вирусная инфекция, микробная инфекция на ослабленный организм, и конечно, эти заболевания будут протекать еще более тяжело. Поэтому никакого слова «дезинфекция» никакого понятия о том, что происходит какое-то обеззараживание — такого нет. На самом деле, только снижается иммунитет, и организм становится более восприимчивым к любым инфекционным заболеваниям», — отметила специалист.

Ранее россиянам напомнили правила употребления алкоголя при вакцинации от коронавируса.

Общество Татарстан
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