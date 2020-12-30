Умер французский джазмен Клод Боллинг

29 декабря в больнице Сен Клу под Парижем умер французский джазмен и актер Клод Боллинг. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство France-Presse.

По словам близких Боллинга он страдал от различных заболеваний. Музыканту было 90 лет.

«Клод Боллинг ушел, забрав мою молодость и 60 лет преданной дружбы, радости жизни, веселых песен и беззаботных отношений», — выразила соболезнования в своем Twitter-аккаунте актриса Брижит Бардо.

Claude Bolling, mon « dubol » est parti emportant avec lui ma jeunesse et 60 ans d’amitié fidèle, de joie de vivre, de chansons rigolotes, et d’une complicité insouciante. pic.twitter.com/RcEOcWG8cG — BRIGITTE BARDOT (@brigitte_bardot) December 30, 2020

Клод Боллинг написал около 100 музыкальных произведений, многие из которых прозвучали во французском кино.

29 декабря стало известно о смерти французского модельера Пьера Кардена. Ему было 98 лет.



Татьяна Демина