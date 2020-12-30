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Умер французский джазмен Клод Боллинг

23:03, 30.12.2020

29 декабря в больнице Сен Клу под Парижем умер французский джазмен и актер Клод Боллинг. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство France-Presse.

По словам близких Боллинга он страдал от различных заболеваний. Музыканту было 90 лет.

«Клод Боллинг ушел, забрав мою молодость и 60 лет преданной дружбы, радости жизни, веселых песен и беззаботных отношений», — выразила соболезнования в своем Twitter-аккаунте актриса Брижит Бардо.

Клод Боллинг написал около 100 музыкальных произведений, многие из которых прозвучали во французском кино.

29 декабря стало известно о смерти французского модельера Пьера Кардена. Ему было 98 лет.

Татьяна Демина
Происшествия
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