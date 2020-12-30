Минниханов разредил Державинскую премию

Президент Татарстана Рустам Минниханов внес изменения в свое постановление о премии имени Державина. Теперь литераторы и юристы будут получать ее в разные годы.

Новый указ главы республики вносит изменения в один из пунктов предыдущего и предлагает заменить его следующим текстом:

«Установить, что ежегодно присуждается одна Республиканская премия имени Г.Р. Державина в размере двухсот тысяч рублей: один раз в два года, начиная с 2021 года, в области литературы и один раз в два года, начиная с 2022 года, в сфере юриспруденции».

Таким образом, теперь годы будут чередоваться, тогда как раньше премия каждый год присуждалась в обеих областях.

В этом году победителем республиканской премии Державина в области юриспруденции стала доктор юридических наук, профессор кафедры уголовно-правовых дисциплин КФ РГУП Марина Ефремова.