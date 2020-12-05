В Казани наградили лучших юристов Татарстана

В Казанской ратуше наградили лучших юристов Татарстана. Об этом сообщает пресс-служба Государственного совета РТ.

В ратуше объявили победителей республиканской премии «Юрист года — 2020» и вручили благодарности президента Татарстана лицам, удостоившимся почетного звания «Заслуженный юрист РТ».

Также был награжден победитель республиканской премии имени Г.Р. Державина в области юриспруденции. Им стала доктор юридических наук, профессор кафедры уголовно-правовых дисциплин КФ РГУП Марина Ефремова.

Фото: tatarstan.ru

Помимо этого в Казанской ратуше вручили Всероссийскую юридическую премию имени Г.Ф. Шершеневича. Награды удостоилась первый проректор, заведующая кафедрой финансового права МГЮА имени О.Е. Кутафина Елена Грачева.

Напомним, что в 2019 году премию Шершеневича получили завкафедрой гражданского права юрфака МГУ Евгении Суханов и профессор кафедры теории государства и права Московской юридической академии Валерий Лазарев.



Татьяна Демина