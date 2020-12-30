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КВЗ протестировал модернизированный «Ансат»

14:32, 30.12.2020
КВЗ протестировал модернизированный «Ансат»
Фото: rostec.ru

Казанский вертолетный завод модернизировал модель «Ансат». Обновленная машина будет летать дальше благодаря новой топливной системе.

На модернизацию «Ансата» федеральный бюджет выделил 230 млн рублей, рассказал министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

«Уверен, что новая машина внесет свой вклад в решение задач по улучшению транспортной доступности отдаленных территорий нашей страны», — приводит слова министра пресс-служба «Ростеха».

Фото: Максим Платонов (архив)

На вертолет установлена модернизированная топливная система, которая позволила увеличить дальность полета. За счет модернизации хвостового оперения улучшена путевая устойчивость. Кроме того, «Ансат-М» получил новейшее бортовое радиоэлектронное оборудование.

Сейчас разрабатываются новые лопасти рулевого и несущего винтов «Ансата» с улучшенной аэродинамикой.

Предполагается, что стартовым заказчиком обновленной версии вертолета станет авиакомпания «Полярные авиалинии». Сейчас «Ансаты» поставляются в регионы для санитарной авиации. Несколько винтокрылых машин закупила Сербия.

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