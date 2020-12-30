КВЗ протестировал модернизированный «Ансат»

Казанский вертолетный завод модернизировал модель «Ансат». Обновленная машина будет летать дальше благодаря новой топливной системе.

На модернизацию «Ансата» федеральный бюджет выделил 230 млн рублей, рассказал министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

«Уверен, что новая машина внесет свой вклад в решение задач по улучшению транспортной доступности отдаленных территорий нашей страны», — приводит слова министра пресс-служба «Ростеха».

Фото: Максим Платонов (архив)

На вертолет установлена модернизированная топливная система, которая позволила увеличить дальность полета. За счет модернизации хвостового оперения улучшена путевая устойчивость. Кроме того, «Ансат-М» получил новейшее бортовое радиоэлектронное оборудование.

Сейчас разрабатываются новые лопасти рулевого и несущего винтов «Ансата» с улучшенной аэродинамикой.

Предполагается, что стартовым заказчиком обновленной версии вертолета станет авиакомпания «Полярные авиалинии». Сейчас «Ансаты» поставляются в регионы для санитарной авиации. Несколько винтокрылых машин закупила Сербия.