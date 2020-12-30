В Татарстане в центре реабилитации наркозависимых устранили нарушения пожарной безопасности

В Сармановском районе Татарстана после вмешательства прокуратуры в реабилитационном центре для наркозависимых устранили нарушения пожарной безопасности. Об этом рассказали в пресс-службе надзорного ведомства.

Проверка в реабилитационном Центре «Жизнь» выявила, что в течение 2020 года в учреждении прошли реабилитацию 70 наркозависимых. Сейчас там находятся семь человек.

Фото: tatarstan.ru

В центре реабилитации не было огнетушителей, не закончен монтаж автоматической пожарной сигнализации. Не было датчиков задымления, не был заключен договор с обслуживающей организацией, а также не было исполнительной документации на установку у сигнализации и системы оповещения.

После представления в адрес руководителя и учредителя реабилитационного Центра нарушения были устранены.

Ранее сообщалось, что в 15 домах престарелых Татарстана нашли нарушения пожарной безопасности.



Ольга Плешкова