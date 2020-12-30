В Татарстане упавшего в яму рабочего завалило глиной и придавило бетонной плитой
В селе Куркачи Высокогорского района рабочего после падения в яму засыпало глиной и придавило бетонной плитой. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Татарстану.
Сообщается, что во время ремонтных работ на улице Центральной мужчина упал в глиняную яму. Его засыпало глиной, а нога оказалась зажата бетонной плитой и арматурой.
На помощь рабочему приехали пожарные, они вытащили его из ямы. Мужчина успел сильно замерзнуть, с переохлаждением его доставили в ЦРБ Арского района, передает RT-online.ru.
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