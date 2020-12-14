В Татарстане лесоруба насмерть задавило деревьями — заведено уголовное дело

В Татарстане в лесопосадке утром 12 декабря было обнаружено тело 48-летнего лесоруба с травмами головы. Следственные органы СК РФ по Татарстану возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

По предварительным данным, мужчина в составе бригады из четырех человек занимался санитарной очисткой леса по договору подряда с Кайбицким лесхозом. Рабочие спилили одно дерево, и оно завалилось на соседнее. Но вместо того, чтобы повалить ствол, они принялись пилить другое дерево. В результате оба дерева упали и придавили 48-летнего лесоруба. От полученных травм он скончался на месте.

Фото: pxhere.com

Сейчас проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по РТ.

Татьяна Леухина