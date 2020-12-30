Казань стала одним из популярных городов для посещения одиноких туристок

Казань вошла в список самых популярных городов для посещений одиноких туристок. Исследование провел сервис бронирования жилья для отдыха Tvil.ru.

Как правило, туристки выбирают для посещения города Центральной России. В топе популярных направлений Севастополь, Санкт-Петербург, Анапа, Казань, Суздаль, Кимры и Москва.

Фото: realnoevremya.ru

Путешественницы выбирают для бронирования отели и мини-гостиницы. Останавливаются они на срок от трех до шести ночей, передает «РИА Новости».



Ранее сообщалось, что кешбэком за путешествия по России воспользовались лишь 5% туристов.



Ольга Плешкова