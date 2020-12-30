Исследование: кешбэком за путешествия по России воспользовались лишь 5% туристов

Кешбэком за поездки по России воспользовались лишь 5% туристов, сообщает РБК со ссылкой на исследование Института государственного и муниципального управления Высшей школы экономики.



28% россиян не смогли получить кешбэк за путешествие по стране из-за отсутствия карты «Мир», оплата через которую была главным условием участия в программе возврата денег за поездки по стране.

26% опрошенных заявили, что не смогли найти подходящее место для путешествия, а 16% заявили, что не смогли найти место для проживания.

Еще 21% россияне не знали о существовании туристического кешбэка. Признались, что зарегистрироваться в программе сложно, около 10% граждан.



Всего в опросе, проведенном с 21 ноября по 11 декабря, приняли участие более 2 тысяч человек.



Фото: Максим Платонов (архив)

Напомним, президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции 17 декабря отметил, что на программу туров по России с кешбэком реализовано 1,2 млрд из выделенных 15 млрд рублей. Этот вид услуги будут наращивать, неизрасходованные деньги перейдут на следующий год.



О том, как туристическая отрасль России и программа «туристического кешбэка» поработали в год пандемии, читайте в материале «Реального времени».



Татьяна Демина