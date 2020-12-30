Исследование: кешбэком за путешествия по России воспользовались лишь 5% туристов
Кешбэком за поездки по России воспользовались лишь 5% туристов, сообщает РБК со ссылкой на исследование Института государственного и муниципального управления Высшей школы экономики.
28% россиян не смогли получить кешбэк за путешествие по стране из-за отсутствия карты «Мир», оплата через которую была главным условием участия в программе возврата денег за поездки по стране.
26% опрошенных заявили, что не смогли найти подходящее место для путешествия, а 16% заявили, что не смогли найти место для проживания.
Еще 21% россияне не знали о существовании туристического кешбэка. Признались, что зарегистрироваться в программе сложно, около 10% граждан.
Всего в опросе, проведенном с 21 ноября по 11 декабря, приняли участие более 2 тысяч человек.
Напомним, президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции 17 декабря отметил, что на программу туров по России с кешбэком реализовано 1,2 млрд из выделенных 15 млрд рублей. Этот вид услуги будут наращивать, неизрасходованные деньги перейдут на следующий год.
О том, как туристическая отрасль России и программа «туристического кешбэка» поработали в год пандемии, читайте в материале «Реального времени».
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