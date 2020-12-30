Сборная России разгромила Австрию в матче МЧМ-2021
Сборная России по хоккею разгромила команду Австрии (7:1) в матче группового раунда молодежного чемпионата мира-2021.
В составе россиян хет-триком отметился капитан Василий Подколзин, еще по шайбе забросили Родион Амиров, Марат Хуснутдинов, Егор Афанасьев и Арсений Грицюк. У австрийцев гол забил Сенна Питерс.
7:1 — с таким счётом обыгрываем сборную Австрии на молодёжном чемпионате мира— Хоккей России (@russiahockey) December 30, 2020
А уже завтра встретимся на льду со шведами в заключительном матче группового этапа!
#россиявмоемсердце pic.twitter.com/bgY1Z7LBuH
Ворота сборной России в этом поединке защищал голкипер «Ак Барса» Артур Ахтямов.
Ранее команда Игоря Ларионова обыграла США (5:3) и проиграла чехам (0:2).
Австрия U-20 — Россия U-20 — 1:7 (0:4, 1:0, 0:3)
0:1 — 4 Амиров (буллит),
0:2 — 6 Подколзин (Чистяков, Бычков),
0:3 — 13 Подколзин (Амиров, Князев),
0:4 — 16 Хуснутдинов (Бычков, Подколзин),
1:4 — 27 Питерс (Каспер),
1:5 — 41 Подколзин (Афанасьев, Князев),
1:6 — 57 Афанасьев (Грицюк, Abramov),
1:7 — 58 Грицюк (Бычков, Афанасьев).
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