Сборная России обыграла США в стартовом матче на МЧМ 2021

В стартовой игре группы B молодежного чемпионата мира сборная России выиграла у команды Соединенных Штатов Америки.

Дубль в матче оформил нападающий Василий Пономарев. Еще по шайбе забросили Захар Бардюков, Илья Сафонов и Егор Чинахов. У американцев забрасывали Кэм Йорк, Джон Фарианчи и Тревор Зеграс.

Матч завершился со счетом 5:3 в пользу команды Игоря Ларионова, которая возглавляет турнирную таблицу группы B. Свой следующий матч сборная России проведет с командой Чехии 28 декабря. Стартовое вбрасывание намечено также на 5.30 утра по московскому времени.

ICYMI: The #RedMachine gets things going thanks to Vasili Ponomaryov @russiahockey @russiahockey_en @Cataractes_Shaw #WorldJuniors pic.twitter.com/mThtocA3Sh