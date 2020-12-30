Аналитики подсчитали «индекс крабового салата» в 2020 году

В декабре стоимость порции крабового салата на семью из четырех человек обойдется в 231,92 рубля — это на 14% больше, чем в прошлом году. Об этом говорят данные платформы фискальных данных «Такском».

В классический рецепт «крабового салата» входят крабовые палочки, яйца, огурцы, банка консервированной кукурузы, майонез, соль. В 99 рублей обойдутся крабовые палочки, 27,62 рубля — яйца, 34,25 рубля — огурцы. Консервированная кукуруза стоит 61 рубль, 10,2 потребуется на майонез. Еще 27 копеек уйдет на соль, передает RT.

Фото: goodcaviar.ru

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Ольга Плешкова