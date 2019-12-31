Россияне назвали главные блюда на новогоднем столе

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) выяснил главные блюда россиян на новогоднем столе.

Так, на праздничном столе у жителей России будут салат «Оливье» (73%), мандарины (65%) и салат «Селедка под шубой» (60%).

Помимо этого, треть россиян планируют поставить на стол холодец и икру (38% и 31% соответственно), а также оливки (23%), салаты «Цезарь» (18%) и «Греческий» (15%), заливную рыбу (15%), креветки (11%) и другие блюда.

Также более половины (56%) соотечественников рассказали, что в новогоднюю ночь выпьют шампанского. В исследовании отмечается, что этот показатель уменьшился на 16% по сравнению с 2009 годом (72%). Россияне также будут пить вино (21%), водку (15%), коньяк (13%). Еще 52% опрошенных планируют пить безалкогольные напитки.

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