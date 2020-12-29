Власти Башкирии открыли архивы переписи населения 1917 года

Власти Башкирии планируют предоставить общий доступ к материалам переписи населения 19 века. На сегодняшний день в республике создали портал «Башархив», где граждане могут ознакомиться с материалами переписи 1917 года.

«В нашей стране делается многое для сохранения межнациональной гармонии, это безусловная самоценность, все народы ощущают общность исторического пути и у всех у нас есть общие культурные коды, мы являемся единой российской нацией», — написал на странице в Facebook вице-премьер Башкирии Азат Бадранов.

Он обратил внимание, что для республики приоритетом во внутренней политике является межнациональная гармония. «Мы никому и никогда не позволим спекулировать на этом вопросе», — добавил Бадранов.

Фото: glavarb.ru

Напомним, что в России с 1 по 30 апреля 2021 года пройдет перепись населения. Предполагалось, что перепись начнется в октябре 2020 года, но из-за пандемии коронавируса ее перенесли на следующий год.



Будут ли принимать участие во Всероссийской переписи населения жители Казани, смотрите в видеоматериале «Реального времени».

Татьяна Демина