«Отряд героев», подарки, благотворительная елка: новые посты глав районов Татарстана в «Инстаграме» 29 декабря

В Апастовском районе Татарстана сегодня чествовали «отряд героев» — медработников, сотрудников соцзащиты, культуры и волонтёров, которые «первыми ринулись в бой с коронавирусной инфекцией». Об этом в своем Instagram-аккаунте рассказал глава муниципалитета Равиль Хисамутдинов.

Подарки к Новому году получили и медработники «ковидного» госпиталя в Елабуге. «Спасибо вам за самоотверженный труд!», — поблагодарил врачей глава Елабужского района РТ Рустем Нуриев.

В Камско-Устьинском районе РТ состоялась Благотворительная елка для детей с ограниченными возможностями здоровья. «Детская улыбка и счастливые глаза — самое большое богатство в мире. С Новым годом, с новыми впечатлениями, переменами и счастьем!», — написал в своем Instagram глава муниципалитета Наиль Вазыхов.

В преддверии Нового года в Лениногорске заработало колесо обозрения. Одним из первых его испытал глава Лениногорского района РТ Рягат Хусаинов. Впечатлениями и фотографиями он поделился с подписчиками в Instagram.

Новогодние подарки получили и ветераны Великой Отечественной войны Алькеевского района РТ. Фотоотчетом в своем Instagram-аккаунте поделился глава муниципалитета Александр Никошин.

Татьяна Демина