Путин согласился с несправедливостью решения не поднимать пенсии работающим пенсионерам
Президент России Владимир Путин согласился, что необходимо вернуться к вопросу о повышении пенсий работающим пенсионерам. Он признал, что в этом вопросе есть «элементы несправедливости».
На приостановку индексации пенсий работающим россиянам обратил внимание главы государства председатель Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков, передает ТАСС.
Кроме того, Путин согласился с необходимостью обсудить возможность привязать минимальную зарплату к прожиточному минимуму.
Напомним, в следующем году МРОТ должен впервые превысить прожиточный минимум.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым