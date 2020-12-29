Путин согласился с несправедливостью решения не поднимать пенсии работающим пенсионерам

Президент России Владимир Путин согласился, что необходимо вернуться к вопросу о повышении пенсий работающим пенсионерам. Он признал, что в этом вопросе есть «элементы несправедливости».

На приостановку индексации пенсий работающим россиянам обратил внимание главы государства председатель Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков, передает ТАСС.

Фото: Максим Платонов (архив)

Кроме того, Путин согласился с необходимостью обсудить возможность привязать минимальную зарплату к прожиточному минимуму.

Напомним, в следующем году МРОТ должен впервые превысить прожиточный минимум.