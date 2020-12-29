Экс-вратарь «Ак Барса» Нильссон перешел в «Тампа-Бэй»

«Оттава» совершила обмен с клубом «Тампа-Бэй» с участием четырех хоккеистов и одного драфт-пика. Об этом сообщается на официальном сайте канадской команды.

По условиям сделки в «Тампа-Бэй» перешел экс-вратарь «Ак Барса» Андерс Нильссон, а также нападающий Мариан Габорик.

В обратном направлении последовали защитник Брэйдон Коберн и нападающий Седрик Пакетт. Кроме того, «Оттаве» достался выбор во втором раунде драфта НХЛ в 2022 году.

Фото: nhl.com/senators

Напомним, ранее стало известно, что защитник «Тампа-Бэй» Михаил Сергачев продлил контракт с клубом на 3 года.