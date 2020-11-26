Сергачев продлил контракт с «Тампа-Бэй» на три года

Российский защитник Михаил Сергачев продлил контракт с клубом НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» сроком на 3 года. Об этом сообщает официальный сайт НХЛ.

Среднегодовой оклад хоккеиста составит 4,8 миллиона долларов. Всего по контракту россиянин заработает 14,4 миллиона долларов.

Российский защитник заключил трехлетний договор на $14,4 млн.https://t.co/3UA8OdO5Ed — NHL Россия (@NHLrussia) November 26, 2020

«Он еще молод, особенно для защитника. И это хорошие новости для нашего клуба. Главное в этой сделке, с моей точки зрения, заключается в том, что Михаил будет играть у нас в следующие 3 года. Это по меньшей мере. Может быть, и дольше. Это очень хорошие новости», — прокомментировал генеральный менеджер «Лайтнинг» Жюльен Брисбуа.

Напомним, воспитанник нижнекамской школы хоккея Михаил Сергачев стал первым татарстанцем, завоевавшим Кубок Стэнли. В финале он помог «Тампа-Бэй» обыграть «Даллас Старз».

После победы Сергачев приехал в Нижнекамск, где провел несколько важных встреч.