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Сергачев продлил контракт с «Тампа-Бэй» на три года

09:56, 26.11.2020
Сергачев продлил контракт с «Тампа-Бэй» на три года
Фото: vk.com/h.c.neftekhimik

Российский защитник Михаил Сергачев продлил контракт с клубом НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» сроком на 3 года. Об этом сообщает официальный сайт НХЛ.

Среднегодовой оклад хоккеиста составит 4,8 миллиона долларов. Всего по контракту россиянин заработает 14,4 миллиона долларов.

«Он еще молод, особенно для защитника. И это хорошие новости для нашего клуба. Главное в этой сделке, с моей точки зрения, заключается в том, что Михаил будет играть у нас в следующие 3 года. Это по меньшей мере. Может быть, и дольше. Это очень хорошие новости», — прокомментировал генеральный менеджер «Лайтнинг» Жюльен Брисбуа.

Напомним, воспитанник нижнекамской школы хоккея Михаил Сергачев стал первым татарстанцем, завоевавшим Кубок Стэнли. В финале он помог «Тампа-Бэй» обыграть «Даллас Старз».

После победы Сергачев приехал в Нижнекамск, где провел несколько важных встреч.

СпортХоккей
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