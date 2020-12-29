Исследование: 60% руководителей отметили продуктивность дистанционной работы

Руководители и сотрудники российских компаний рассказали об изменениях работы в 2020 году. Опрос провел аналитический центр «Битрикс24».

Согласно данным исследования, 60% респондентов признались, что сотрудники стали продуктивнее работать на удаленке.

Увеличилась интенсивность работы у 56% участников опроса. У 27% она не изменилась, а 17% признались, что уменьшилась.

45% респондентов заявили, что не считают работу в офисе эффективнее дистанционной. При этом у 65% не ухудшилась коммуникация в команде, а 77% отметили уменьшение количества конфликтов.

В опросе принимали участие более 1,3 тыс. компаний из сферы IT, строительства, консалтинговых услуг, маркетинга, рекламы, пиара, обучения и образования, передает RT.



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Ольга Плешкова