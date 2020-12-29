В Казани до 14 февраля ограничено движение по улице Чистопольской

В Казани в связи с работами по устройству местного заезда и тротуара до 14 февраля ограничено движение транспорта и пешеходов по улице Чистопольской. Об этом сообщается на сайте мэрии Казани.

Частично закрыт тротуар на участке возле дома №86/10 по улице Чистопольской в сторону строения №70 по улице Сибгата Хакима.

скриншот Яндекс.Карты

Напомним, что ранее ограничение движения на этом участке действовало до 20 декабря.

Татьяна Демина