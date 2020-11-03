В Казани до 20 декабря ограничено движение по улице Чистопольской

В Казани возле дома 86/10 по улице Чистопольской в сторону дома 70 по улице Сибгата Хакима ограничено движения пешеходов и транспорта. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Казани.

скриншот Яндекс.Карты

Ограничение связано с устройством местного заезда и тротуара. Оно продлится до 20 декабря текущего года.

Напомним, что в Казани до 28 февраля 2021 года для транспорта и пешеходов закрыт участок проспекта Победы от улицы Сабира Ахтямова до улицы Академика Сахарова из-за строительства сетей водопровода и канализации.

