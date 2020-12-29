Сегодня в Татарстане ожидается до -17 градусов, изморозь и туман

Во вторник, 29 декабря, в Татарстане ожидается облачная погода с прояснениями. Существенных осадков не прогнозируется.



Ветер северо-западный с переходом на юго-восточный слабый до умеренного, говорится в сообщении Гидрометцентра РТ.

Температура воздуха будет колебаться от -12°С до -17°С. В Казани метеорологи прогнозируют от -15 до -17 градусов. В Набережных Челнах термометры покажут от -12°С до -15°С.



На дорогах возможно образование гололедицы.

Напомним, что синоптики Татарстана дали прогноз на 31 декабря и 1 января.



Татьяна Демина