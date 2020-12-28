Синоптики Татарстана дали прогноз на 31 декабря и 1 января

Фото: Максим Платонов (архив)

Синоптики Татарстана составили прогноз погоды на ближайшие пять дней. На 31 декабря они ожидают небольшой снег, морозы ослабнут.

Во вторник, 29 декабря, в восточных районах РТ еще прогнозируется небольшой снег, а днем республика попадет под влияние передней части антициклона, поэтому существенных осадков не ожидается. Ночью местами может похолодать до 22-27 градусов мороза. Днем же метеорологи ждут от -12°С до -17°С. Весьма возможны туманы.

На следующий день сохранится морозная погода и вероятность образования тумана. Днем пройдет небольшой снег. Ночью ожидаются температуры в районе 19-24 градусов мороза, но местами они опустятся до -25°С и даже -30°С. Днем они будут колебаться в пределах 10-15 градусов ниже ноля.

Фото: Максим Платонов (архив)

В четверг, 31 декабря, морозы ослабеют. Синоптики допускают, что местами пройдет снег. Днем температура воздуха составит от -7°С до -12°С.

По предварительному прогнозу Гидрометцентра Республики Татарстан, в первые дни нового 2021 года, погода в Татарстане будет вполне комфортной, местами пройдет небольшой снег. Температуры воздуха ночью понизятся до -9..-14°, днем составят -6..-11°. На дорогах сохранится гололедица.