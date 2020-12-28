В Татарстане за последние сутки выявили 105 новых случаев коронавируса

В Татарстане зарегистрировано 105 новых случаев COVID-19, все контактные.

22 человека госпитализированы, 83 получают лечение на дому.

Всего на 28 декабря в Татарстане зарегистрировано 12 995 случаев COVID-19. Выздоровели за весь период 10 658 человек, в том числе 21 за минувшие сутки.

realnoevremya.ru

Больше всего заболевших в Казани — 55 и Челнах — 13. Пять заболевших в Нижнекамском районе, четыре — в Тукаевском, по три — в Альметьевском и Верхнеуслонском районах. По два случая заражения в Аксубаевском, Буинском, Елабужском и Нурлатском районах. По одному — в Агрызском, Актанышском, Высокогорском, Заинском, Зеленодольском, Кайбицком, Кукморском, Лаишевском, Мамадышском, Менделеевском, Пестречинском, Чистопольском и Сабинском районах.

Напомним, вчера в Татарстане подтвердилось 106 новых случаев COVID-19



Маргарита Головатенко