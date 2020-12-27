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В Татарстане зафиксировано рекордное количество случаев коронавируса за сутки

11:08, 27.12.2020 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В Татарстане зафиксировано рекордное количество случаев коронавируса за сутки
Фото: realnoevremya.ru

За последние сутки в Татарстане подтвердилось 106 новых случаев COVID-19, это рекордный суточный прирост с начала пандемии. Из них четыре — завозные, остальные — контактные.
27 человек госпитализированы, 79 лечатся от коронавируса на дому.

Предыдущий рекорд в республике по суточному приросту был установлен 7 мая — 105 заболевших коронавирусом.

скриншот yandex.ru/covid19

В Казани зарегистрировано 59 новых случаев COVID-19, в Набережных Челнах — 13, в Нижнекамском районе РТ — шесть. Всего коронавирусом в Татарстане с начала пандемии заболели 12 890 человек.

Выздоровели за сутки 20 татарстанцев, всего — 10 637 человек.

Общество Татарстан
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