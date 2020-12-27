В Татарстане зафиксировано рекордное количество случаев коронавируса за сутки

За последние сутки в Татарстане подтвердилось 106 новых случаев COVID-19, это рекордный суточный прирост с начала пандемии. Из них четыре — завозные, остальные — контактные.

27 человек госпитализированы, 79 лечатся от коронавируса на дому.

Предыдущий рекорд в республике по суточному приросту был установлен 7 мая — 105 заболевших коронавирусом.



скриншот yandex.ru/covid19

В Казани зарегистрировано 59 новых случаев COVID-19, в Набережных Челнах — 13, в Нижнекамском районе РТ — шесть. Всего коронавирусом в Татарстане с начала пандемии заболели 12 890 человек.

Выздоровели за сутки 20 татарстанцев, всего — 10 637 человек.