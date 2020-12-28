В Баренцевом море затонуло судно, на борту находились 19 человек
В Баренцевом море затонуло рыболовецкое судно. На борту корабля находились 19 человек. Спасены только двое.
По данным МЧС РФ, информация о затоплении рыболовецкого судна «Онега» № МК 0331 в Баренцевом море поступила в 07.30. На борту находились 19 человек.
По данным ведомства, спасены двое. Судно «Войково» проводит поиски. Предварительная причина затопления — обледенение, передает ТАСС.
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