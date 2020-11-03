Mash: в Турции при крушении катера погиб татарстанец

37-летний татарстанец погиб при крушении лодки с туристами у берегов Антальи на юге Турции.

Прогулочное судно под названием «Баба Селяви» вышло в море с однодневной экскурсионной программой. На борту судна находились 32 иностранных туриста, в том числе и россияне. Около 10.00 судно село на подводные скалы в районе мыса у крепости Аланьи и затонуло, пассажиров оперативно высадили на близлежащую отмель в ожидании спасателей. Однако в трюме обнаружили тело россиянина 1983 года рождения, пишет ТАСС.

edu.tatar.ru

Mash со ссылкой на туристическую компанию уточняет, что в результате крушения лодки погиб 37-летний Данияр Мухитов. Он работал директором Азнакаевской школы для детей с ограниченными возможностями здоровья, в отпуск поехал с женой.

В начале октября в Турции погиб житель Нижнекамского района. Его придавило окном.

