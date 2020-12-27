В Роспотребнадзоре спрогнозировали угасание пандемии коронавируса

Фото: Илья Репин (архив)

Снижение заболеваемости коронавирусом ожидается в 2021 году. Однако человечеству не удастся справиться с распространением туберкулёза, ВИЧ-инфекции и малярии, считает академик РАН, заведующий специализированным научно-исследовательским отделом по профилактике и борьбе со СПИДом НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский.

Эти заболевания останутся. Несмотря на то, что они распространяются медленнее, против них нет вакцины.

Фото: Ринат Назметдинов

— В целом я думаю, что к концу года оптимизм у всех поднимется, настроение станет лучше, экономическая ситуация станет улучшаться. Конечно, мы будем больше насторожены относительно возможных будущих эпидемий, приводит его слова радиостанция «Говорит Москва».

Также Покровский заверил, что россиянам не нужно бояться эпидемии чумы, потому что методы лечения этой болезни просты и известны. Чума — полностью и легко излечимое заболевание.

Ранее гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адхан Гебрейесус предупредил, что после коронавируса человечеству грозят новые пандемии.



Татьяна Леухина