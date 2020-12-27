Почти 60% россиян ожидают повышения зарплаты в 2021 году

По данным исследования портала Superjob.ru, 59% россиян ждут в следующем году повышения зарплаты. Отмечается, что рассчитывают на это почти равное количество мужчин и женщин (60% и 59% соответственно).

36% опрошенных россиян ждут от своей работы в 2021 году стабильности. 29% работников рассчитывают подняться вверх по карьерной лестнице, при этом 41% от этого числа находится в возрасте до 24 лет.

Надежды на адекватное руководство и новые интересные задачи выразили 26% и 25% соответственно. Еще 17% работающих россиян хотели бы, чтобы в следующем году им улучшили условия труда.

Фото: realnoevremya.ru

На новые премии, бонусы и прочие компенсации, повышающие мотивацию работать, рассчитывают 16% россиян. Ничего не ждут от своей работы в 2021 году 8% респондентов.

Всего в исследовании приняли участие 1,6 граждан имеющих постоянную работу.

Ранее Superjob выяснил, что после окончания пандемии коронавируса 41% россиян хотят продолжать работать удаленно. 36% работников, перешедших на «дистант», объясняют свою позицию тем, что дома им работать удобнее, чем в офисе.



Татьяна Демина