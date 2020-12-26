СМИ: на частном подворье под Казанью обнаружили останки новорожденного ребенка

Под Казанью в одном из частных хозяйств в деревне Куюки Пестречинского района Татарстана обнаружили останки новорожденного ребенка. Об этом со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщает издание Indienews.



Сообщается, что матерью ребенка является 39-летняя местная жительница. По предварительным данным, в феврале 2020 года она родила ребенка. По неизвестным обстоятельствам младенец умер, и женщина вместе со своим 61-летним сожителем похоронила его на участке.

По данным издания, сейчас правоохранительные органы начали раскопки. Извлеченные останки ребенка направлены на экспертизу. Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

Ранее в Татарстане полицейский обнаружил останки младенца около своего дома.



Ольга Плешкова