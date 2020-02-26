В Татарстане полицейский обнаружил останки младенца около своего дома

В Тетюшском районе Татарстана полицейский обнаружил неподалеку от своего дома останки младенца.

Инцидент произошел в селе Малое Шемякино. В сжатые сроки правоохранителям удалось найти предполагаемую мать ребенка — 25-летнюю местную жительницу.

По ее словам, она родила раньше срока и ребенок не подавал признаков жизни. Женщина закопала его на территории села. На учет по беременности и родам в больницу она не вставала, передает «Татар-информ».

Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство матерью новорожденного ребенка».

Следователи изучают причины смерти младенца. Также назначены судебно-медицинская, генетическая и психолого-психиатрическая экспертизы.