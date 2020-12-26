Экс-глава Исполкома Челнов Фархад Латыпов стал заместителем руководителя Исполкома ВКТ

Экс-глава Исполкома Набережных Челнов Фархад Латыпов, подозреваемый в 2018 году в превышении служебных полномочий, занял должность заместителя руководителя Исполкома Всемирного конгресса татар (ВКТ).

Как сообщают «Челнинские извести», Латыпов руководит аппаратом Исполкома ВКТ.



Напомним, что ранее экс-глава Исполкома Челнов подозревался в незаконной передаче руководителям «ТрансТехСервиса» (ТТС) участка площадью более 7 тыс. кв. метров, расположенного на Орловском кольце города. Сумма ущерба оценивалась не менее 50 млн рублей.



В октябре 2018 года прокуратура Татарстана отменила уголовное дело, возбужденное в отношении Латыпова из-за отсутствия достаточных данных для возбуждения уголовного дела».



Татьяна Демина