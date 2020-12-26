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Экс-глава Исполкома Челнов Фархад Латыпов стал заместителем руководителя Исполкома ВКТ

08:08, 26.12.2020
Экс-глава Исполкома Челнов Фархад Латыпов стал заместителем руководителя Исполкома ВКТ
Фото: agrosila-holding.ru

Экс-глава Исполкома Набережных Челнов Фархад Латыпов, подозреваемый в 2018 году в превышении служебных полномочий, занял должность заместителя руководителя Исполкома Всемирного конгресса татар (ВКТ).

Как сообщают «Челнинские извести», Латыпов руководит аппаратом Исполкома ВКТ.

Напомним, что ранее экс-глава Исполкома Челнов подозревался в незаконной передаче руководителям «ТрансТехСервиса» (ТТС) участка площадью более 7 тыс. кв. метров, расположенного на Орловском кольце города. Сумма ущерба оценивалась не менее 50 млн рублей.

В октябре 2018 года прокуратура Татарстана отменила уголовное дело, возбужденное в отношении Латыпова из-за отсутствия достаточных данных для возбуждения уголовного дела».

Татьяна Демина
Общество Татарстан
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