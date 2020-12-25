Татарстанские приставы пообещали не взыскивать с должников «путинские» выплаты

Татарстанское управление службы судебных приставов напомнило, что не будет взыскивать с должников «путинские» выплаты. Речь идет о единовременных выплатах семьям с детьми.

«В силу целевого характера выплат на детей, осуществляемых в соответствии с указанными актами Президента Российской Федерации в качестве адресной материальной помощи семьям, имеющим детей, в ходе осуществления исполнительного производства взыскание на данные выплаты не обращается», — говорится в сообщении УФССП по РТ.

Приставы отмечают, что уже обратились в Центробанк и Пенсионный фонд, чтобы те сориентировали банки и другие кредитные организации «на безусловное исполнение требований федерального законодательства».