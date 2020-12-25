ПФР по Татарстану перечислил новогодние «путинские» выплаты почти на 400 тысяч детей

Отделение Пенсионного фонда России по Татарстану перечислило единовременную новогоднюю выплату в 5 тысяч рублей на 395 572 детей. Об этом сообщает пресс-служба ПФР по РТ.



Как отмечает Пенсионный фонд, большинство семей республики получили выплату автоматически. Подать заявление нужно только только в двух случаях:

если ребенок в семье появился с 1 июля 2020 года либо родители не обращались ни за одной из выплат на детей, предоставляемых ранее;

если у родителей, которые уже получали выплаты на детей, был закрыт банковский счет.

Подать заявление на выплату можно в личном кабинете на сайте госуслуг или в клиентских службах Пенсионного фонда до 1 апреля 2021 года, в том числе и на детей, родившихся в период с 18 декабря 2020 года по 31 марта 2021 года.

Жителям Татарстана начали поступать новогодние выплаты на детей в этот понедельник.

Напомним, президент России Владимир Путин на большой пресс-конференции сообщил о единовременной выплате 5 тысяч рублей семьям, имеющим детей до 8 лет, на каждого ребенка. В Минфине РФ уточнили, что выплаты к Новому году семьям с детьми до 8 лет потребуют 73,5 млрд рублей и коснутся 14,7 млн детей.