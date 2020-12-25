Абдулганиев: «При разработке ПСН в Татарстане расчеты велись на реальных компаниях»

Фото: Максим Платонов (архив)

Бизнес-омбудсмен Татарстана Фарид Абдулганиев рассказал «Реальному времени» о подготовке законопроекта о патентной системе налогообложения.



По его словам, при подготовке законопроекта была проделана большая работа с участием депутатов Госсовета РТ, общественных представителей Уполномоченного в муниципальных районах республики.



Фото: nalog.ru

«Из индивидуальных предпринимателей было сформировано несколько фокус-групп по видам и размерам деятельности, и расчеты проверялись на их реальных параметрах, например, розничного магазина с такой-то площадью, таким-то количеством сотрудников и таким-то оборотом. В итоге с учетом ограничений и требований федерального законодательства индивидуальным предпринимателям удалось предложить адекватную альтернативу Единому налогу на вмененный доход (ЕНВД). При этом простота администрирования, присущая ЕНВД, сохранится», — ответил Абдулганиев.

Напомним, что Госсовет Татарстана принял закон о переходе на патентную систему налогообложения.



Ольга Плешкова