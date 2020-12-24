«Ъ»: в 2020 году россияне перевели мошенникам около 150 млрд рублей

С января по декабрь 2020 года через телефонные звонки и интернет мошенники получили от россиян около 150 млрд рублей. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на подсчеты аналитиков BrandMonitor.

Из указанной суммы 66 млрд рублей россияне перевели лжепредставителям финансовых организаций по телефону и снимая деньги в банкоматах. Еще 18,6 млрд рублей злоумышленники получили через фишинговые сайты и несуществующие онлайн-магазины.

46,5 млрд рублей мошенники заработали на фиктивных медуслугах. Одна такая услуга потерпевшим обходилась в среднем в 50 тыс. рублей.

Фото: Олег Тихонов

Эксперты обратили внимание, что реальный ущерб от действий телефонных аферистов и интернет-мошенников оценить сложно, так как не все пострадавшие заявляют о краже денег.

Напомним, что за январь — май 2020 года в Казани зафиксировано 1,3 тысячи фактов мошенничества через интернет. У жителей столицы Татарстана в сумме похитили более 7 млн рублей.



Татьяна Демина