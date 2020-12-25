Совет Федерации одобрил сразу несколько законопроектов

Совет Федерации одобрил сразу несколько новых законов, сообщается на сайте верхней палаты российского парламента.

Так, согласно одобренным поправкам к КоАП РФ, в России за пропаганду наркотиков в интернете будет грозить штраф до 1,5 млн рублей (гражданам — от 5 до 30 тыс. рублей, должностным лицам — от 50 до 100 тыс. рублей, ИП — от 50 до 100 тыс. рублей, юрлицам — от 1 1,5 млн рублей). Организациям и ИП также могут приостановить деятельность на срок до 90 суток.

Члены Совфеда также одобрили законопроект. обязывающий владельцев соцсетей удалять по заявлению пользователей ложную и противоправную информацию. Новые правила распространятся на владельцев соцсетей с более 500 тысячами пользователей в сутки.

Одобрены поправки в КоАП, увеличивающие в 1,5—2 раза размеры штрафов за оскорбление, которым будет считаться также унижение чести и достоинства человека, «выраженное в противоречащей общепринятым нормам морали и нравственности форме».

Помимо этого члены Совфеда одобрили поправки, устанавливающие дополнительные меры противодействия угрозам национальной безопасности, изменения в закон «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» и некоторые другие законопроекты.

В начале декабря Совет Федерации одобрил закон о федеральном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022—2023 годов.



Татьяна Демина