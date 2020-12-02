Совет Федерации одобрил закон о федеральном бюджете на 2021—2023 годы

Сегодня Совет Федерации одобрил закон о федеральном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022—2023 годов. Об этом сообщает ТАСС.

Согласно закону, в 2021 году бюджет страны должен пополниться на 18,8 трлн рублей. А в 2022 году доходы должны составить 20,6 трлн рублей, в 2023 году — 22,3 трлн рублей.

По отношению к ВВП доходы бюджета в 2021 году сократятся до 16,2% ВВП. В 2022 году вырастут до 16,6% ВВП, а в 2023 году — до 16,8% ВВП.

Расходы федерального бюджета в 2021 году составят 21,52 трлн рублей, в 2022 году — 21,88 трлн рублей, в 2023 году — 23,67 трлн руб.

По отношению к ВВП расходы бюджета в 2021 году снизятся до 18,6%. В 2022 году этот показатель составит 17,6%, а в 2023 году — 17,8% ВВП.

Фото: realnoevremya.ru

Дефицит российского бюджета в следующем году запланирован на уровне 2,75 трлн рублей. В 2022 году этот показатель должен составить 1,25 трлн рублей, в 2023 году — 1,41 трлн рублей.

Основными источниками финансирования дефицита федерального бюджета станут государственные заимствования (2021 год — 2,94 трлн рублей, 2022 год — 1,87 трлн рублей, 2023 год — 2,39 трлн рублей).

Ранее президент Татарстана Рустам Минниханов подписал закон об утверждении бюджета республики на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов.



Татьяна Демина