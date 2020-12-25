Правительство России одобрило запрет изымать домашних животных за долги

Комиссия правительства РФ по законопроектной деятельности одобрила законопроект о запрете изымать у должников домашних животных по исполнительным документам, сообщает ТАСС.

Поправки будут внесены в статью 446 Гражданского процессуального кодекса РФ.

Инициатива законопроекта принадлежит главе комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимиру Бурматову и председателю комитета по госстроительству и законодательству Павлу Крашенинникову.

О том, что в Госдуме разрабатывается законопроект о запрете изымать домашних животных у россиян за долги, стало известно в июне 2019 года.



Авторы законопроекта считают, что изъятие животного негативно сказывается как на владельцах животных, так и на питомцах, ведь у органов власти нет условий содержания животных.



Татьяна Демина