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В Госдуме предложили запретить изымать домашних животных у россиян за долги

11:36, 11.06.2019
В Госдуме предложили запретить изымать домашних животных у россиян за долги
Фото: realnoevremya.ru

Изымать домашних животных у жителей России за долги могут запретить в ближайшее время. Соответствующий законопроект разрабатывается в Госдуме РФ.

В настоящее время по действующему Гражданскому кодексу домашнее животное является имуществом. В связи с этим его возможно изъять в качестве расплаты за задолженность.

«Идея понятная — чтобы людей не лишали их питомцев, потому что это варварство. Для многих пожилых людей — это члены семьи. Это трагедия настоящая, когда изымают питомца», — цитирует «РИА Новости» главу комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимира Бурматова.

Он отметил, что в парламент присылали снимки, где в офисе микрокредитных организаций находятся собаки и кошки, крокодилы в аквариумах.

Когда законопроект будет принят, не уточняется.

Напомним, ранее сообщалось, что Минприроды РФ планирует расширить список животных, которых нельзя держать дома.

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